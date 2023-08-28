هل تُطبق العقوبات والغرامات في قانون السير الجديد على مخالفات السير قبل 12 ايلول ؟

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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كشف أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، أن قانون السير الجديد وما تضمنه من مخالفات وعقوبات جزائية من حبس وغرامة تُطبق على مخالفات السير التي سوف ترتكب بعد تاريخ 12/9/2023، وهو موعد نفاذ قانون السير الجديد.وأضاف نصراوين لـ "الوكيل الإخباري" أن المخالفات التي تم ارتكابها قبل تاريخ 12/9/2023 ستكون محكومة بقانون السير القديم، ولن يسري عليها العقوبات الجديدة المنصوص عليها في القانون المُعدل.وأشار إلى أن القاعدة القانونية كأصل عام تسري بأثر فوري وليس بأثر رجعي.ومن المقرر أن يدخل مُعدل قانون السير الجديد لعام 2023 حيز النفاذ يوم 12/9/2023، مُتضمناً تغليظاً للمخالفات والعقوبات بحق مرتكبي مخالفات السير وخاصة الخطرة منها.