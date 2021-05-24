هيئة الاتصالات: انقطاع الكهرباء أثر على مليون مشترك بخدمات الإنترنت

الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور إنه وبالإشارة إلى ما حدث يوم الجمعة الماضية من انقطاع للتيار الكهربائي، فقد قامت الهيئة من خلال خلية أزمة الطوارئ المشكلة من قبل الهيئة والمشغلين بمتابعة ضمان استمرارية توفير الخدمات الصوتية وخدمات الطوارئ الرئيسية، بالإضافة إلى دراسة أثر هذا الانقطاع على كافة خدمات الاتصالات المختلفة.

اضافة اعلان



وأضاف: تبين أن خدمات الانترنت الثابتة قد تعطلت سواء من خلال أنظمة الفايبر أو الانترنت اللاسلكي الثابتة أو الخدمات المتنقلة من خلال الفايبر، مما أثر على قرابة المليون مشترك بشكل مباشر، أما خدمات الاتصالات المتنقلة سواء كانت صوتية أو انترنت متنقل فقد استمرت بالعمل ولكن بمؤشرات جودة أقل نظراً لخاصية التشاركية.



وأوضح أن قوة التنزيل (Download) قد انخفضت بالنسبة لما قبل العطل بنسب تتراوح ما بين 15% إلى 50% وانخفض معدل التحميل (Upload) بنسبة تراوحت من 8% إلى 21%.



وأشار إلى أن المحطات الأرضية قد تعطلت بنسبة 30% إلا أن طبيعة تبادلية التغطية بين المحطات الارضية أتاحت استمرارية خدمات الاتصالات ولكن بجودة وأداء أقل نسبياً.



وأكد الجبور أن خطة المخاطر التي طبقتها الشركات الثلاث زين وأورانج وأمنية خلال الانقطاع كانت مرضية لحد ما، إلا أن الهيئة سوف تقوم بمراجعة خطة المخاطر مع المشغلين الثلاث والتأكيد على ضرورة توفير جميع ما يُتطلب لأدامة خدمات الاتصالات وتحت أي ظروف مستقبلاً.