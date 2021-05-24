الإثنين 24-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

انقطاع مفاجئ في الانترنت بالمملكة وهيئة الاتصالات ترد

هيئة الاتصالات: انقطاع الكهرباء أثر على مليون مشترك بخدمات الإنترنت

انقذوا حي سلوان .. يسيطر على تويتر

الضمان لـ الوكيل : رواتب المتقاعدين اليوم وبدل التعطل الخميس القادم

أسعار الذهب الإثنين 24/5/2021

تهنئة من الأردنيين بـ' عيد الاستقلال ' عبر برنامج الوكيل

شاهد.. مخلفات فحص كورونا في الشارع العام بعجلون

وفيات الإثنين 24/5/2021

أمانة عمّان تغلق 14 منشأة مخالفة لاشتراطات صحية ومهنية

ارتفاع أسعار النفط عالميا

الإثنين، 24-05-2021 11:20 ص

هيئة الاتصالات: انقطاع الكهرباء أثر على مليون مشترك بخدمات الإنترنت

هيئة


الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور إنه وبالإشارة إلى ما حدث يوم الجمعة الماضية من انقطاع للتيار الكهربائي، فقد قامت الهيئة من خلال خلية أزمة الطوارئ المشكلة من قبل الهيئة والمشغلين بمتابعة ضمان استمرارية توفير الخدمات الصوتية وخدمات الطوارئ الرئيسية، بالإضافة إلى دراسة أثر هذا الانقطاع على كافة خدمات الاتصالات المختلفة.

اضافة اعلان

وأضاف: تبين أن خدمات الانترنت الثابتة قد تعطلت سواء من خلال أنظمة الفايبر أو الانترنت اللاسلكي الثابتة أو الخدمات المتنقلة من خلال الفايبر، مما أثر على قرابة المليون مشترك بشكل مباشر، أما خدمات الاتصالات المتنقلة سواء كانت صوتية أو انترنت متنقل فقد استمرت بالعمل ولكن بمؤشرات جودة أقل نظراً لخاصية التشاركية.


وأوضح أن قوة التنزيل (Download) قد انخفضت بالنسبة لما قبل العطل بنسب تتراوح ما بين 15% إلى 50% وانخفض معدل التحميل (Upload) بنسبة تراوحت من 8% إلى 21%.


وأشار إلى أن المحطات الأرضية قد تعطلت بنسبة 30% إلا أن طبيعة تبادلية التغطية بين المحطات الارضية أتاحت استمرارية خدمات الاتصالات ولكن بجودة وأداء أقل نسبياً.


وأكد الجبور أن خطة المخاطر التي طبقتها الشركات الثلاث زين وأورانج وأمنية خلال الانقطاع كانت مرضية لحد ما، إلا أن الهيئة سوف تقوم بمراجعة خطة المخاطر مع المشغلين الثلاث والتأكيد على ضرورة توفير جميع ما يُتطلب لأدامة خدمات الاتصالات وتحت أي ظروف مستقبلاً. 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520212171918228306334

الضمان لـ الوكيل : رواتب المتقاعدين اليوم وبدل التعطل الخميس القادم

1220201123529533071166

أمانة عمّان تغلق 14 منشأة مخالفة لاشتراطات صحية ومهنية

ك

'كهرباء إربد' ترجىء الفصل المبرمج عن مناطق الشمال

مد

التربية : خطة لاستقبال الطلبة في المدارس

www

تطعيم 650 معلما ومعلمة ضد كورونا في الأغوار الجنوبية

gggg

3 ملايين و135 ألف دينار حصيلة اليوم الإذاعي المفتوح دعما لفلسطين

أخبار متعلقة
9202014105543282280294

تنظيم الاتصالات: خدمات الانترنت عادت لوضعها الطبيعي