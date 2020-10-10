هيئة النقل تؤكد ضرورة التزام النقل الجامعي بتدابير السلامة

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، صلاح اللوزي، ضرورة التزام شركات النقل الجامعي بإجراءات الوقاية وتدابير السلامة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مع عودة الطلبة المستثنين من قرار التحول للتدريس عن طريق التعليم الإلكتروني (عن بُعد)، في الجامعات الرسمية والخاصة للفصل الدراسي المقبل اعتباراً من غد الأحد.وقال اللوزي، في تصريح لـ(بترا)، اليوم السبت، إن شركات النقل الجامعي معنية بتطبيق إجراءات وتدابير منع انتشار فيروس كورونا في حافلاتها، خاصة ما يتعلق بالسعة المقعدية البالغة 75 بالمئة من عدد مقاعد الحافلة الكلي. وأضاف أن الهيئة طلبت من شركات النقل الجامعي رفع أعداد حافلاتها في ظل عودة طلبة الطب البشري في المرحلة الإكلينيكية للسنوات الرابعة والخامسة والسادسة وطلبة طب الأسنان للسنتين الرابعة والخامسة، وطلبة التمريض للسنتين الثالثة والرابعة، ومواد المختبرات والمواد ذات التطبيقات العملية والبدنية، إلى جامعاتهم.ولفت إلى أن الهيئة ستقوم بجولات تفتيشية على مواقع تواجد حافلات النقل الجامعي؛ للتأكد من جاهزيتها، وضمان تطبيقها لتدابير الوقاية من كورونا.