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السبت، 25-06-2022 02:41 م

هيئتا الطيران المدني ومكافحة الفساد تعقدان ورشة توعوية

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الوكيل الإخباري- شاركت هيئة تنظيم الطيران المدني اليوم السبت، في الحملة التي أطلقتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعنوان "بكفي واسطة ومحسوبية" من خلال ورشة توعوية تعزز مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد.

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وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو إن مشاركة الهيئة تأتي بهدف تجسيد قيم الشفافية والحوكمة وتجسيد رؤية الدولة الأردنية بضرورة مكافحة كل أشكال الفساد وشبهاته.


وأوضح أن هيئة تنظيم الطيران عقدت 4 ورشات توعوية مماثلة منذ العام 2018 غطت 98 بالمئة من موظفي الهيئة.


وأكد مستو أن هذه الورش تأتي في إطار توعوي إنعاشي بحت وهي ليست رد فعل على أي ممارسات الفساد مثلها مثل الورش الإنعاشية التي تعقدها الهيئة في مجال الطيران.


بدوره، قال أمين عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عاصم الطراونة، إن من أهم الأهداف الاستراتيجية للهيئة هو تعزيز مبادئ النزاهة والوقاية من الفساد من خلال تبني مبادئ النزاهة الوطنية التي تعتمدها الدولة الأردنية، مؤكدا أن الورشة ستتطرق إليها وإلى الآليات العملية لتطبيقها وآثار تجاهلها على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.


وأكد الطراونة أن الورشة تعد فرصة هامة للتشبيك مع هيئة تنظيم الطيران المدني لا سيما في مجالات ترسيخ التعامل وفق مبادئ النزاهة الوطنية وإيجاد ثقافة النزاهة الوطنية في مختلف المؤسسات.


وحاضر خلال الورشة مدير مديرية النزاهة والوقاية الدكتور عاصم الجدوع عن محور النزاهة الوقاية، فيما حاضر في محور الإنقاذ مدير مديرية التحقيق الدكتور بكر البقور، كما حاضر في محور دور الوحدات المستحدثة والتحديث الاستراتيجي مدير وحدة الاستثمار الدكتور خالد القضاة.

 

 




 

 


 

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