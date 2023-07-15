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السبت، 15-07-2023 09:23 ص

وزارة الأوقاف تستقبل طلبات اعتماد شركات العمرة اعتبارا من الأربعاء القادم

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور علي الدقامسة، إن الوزارة ستبدأ باستقبال وتصديق عقود الشركات لاعتمادها لموسم العمرة الجديد اعتبارا من بداية أيام السنة الهجرية الجديدة 1445 الموافق الأربعاء المقبل.اضافة اعلان


وأضاف الدقامسة لـ " الوكيل الاخباري" أن الشركات التي ستقدم عقودها سيتم التحقق منها للتأكد من مطابقتها للشروط ومن ثم اعتمادها.

وحول موعد أولى رحلات العمرة نوه أن السلطات السعودية المعنية بفتح باب التأشيرات ومواعيد الرحلات مشيراً أنه لغاية الآن لم تحدد بعد .

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت عن بدء موسم العمرة من خلال إصدار التصاريح اللازمة عبر تطبيقي نُسُك أو توكلنا، للمواطنين والمقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها.

 




 

 


 

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