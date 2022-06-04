وزارة التربية تسعى للتخلص من المدارس المستأجرة

الوكيل الاخباري - أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى القبيلات، أن الوزارة تسعى من خلال خططها المبرمجة إلى التخلص من المدارس المستأجرة، وذات نظام الفترتين، ونظام التناوب بالأيام، وحل مشكلة الاكتظاظ في المدارس، لتوفير بيئة مدرسية ملائمة للطلبة.



جاء ذلك خلال لقائها، اليوم السبت في مدينة العقبة بحضور مدير إدارة التخطيط في الوزارة الدكتور يوسف أبو الشعر، مديرة التربية والتعليم الدكتورة سمية البرديني والمعنيين في قسم التخطيط، لإنهاء التشكيلات المدرسية للمدارس المجمعة وبحث آليات تشغيلها في الأول من أيلول المقبل.



وقالت الدكتورة القبيلات، إن المرحلة الأولى تشتمل على استلام ثلاثة مبان مدرسية، واحدة منها أساسية مختلطة، ومدرستين ثانويتين للذكور والإناث.

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