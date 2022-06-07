وزارة السياحة: ارتفاع عدد السياح 310% خلال 5 أشهر من 2022

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات أن أعداد السياح القادمين إلى الأردن ارتفعت، لتصل إلى 1.488 مليون سائح وبنسبة 310% خلال أول خمس شهور من العام الحالي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

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ووفقا للبيانات ارتفع عدد سياح المبيت بنسبة 295% خلال الشهور الخمسة من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، وارتفاع عدد سياح دول الخليج العربي خلال 5 أشهر 1258% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021.



وكشفت الأرقام نموا كبيرا في أعداد السياح خلال شهر أيار الماضي، وبنسبة 345% ليصل إلى 429 ألف سائح، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ( المملكة)



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