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الثلاثاء، 07-06-2022 04:03 م

وزارة السياحة: ارتفاع عدد السياح 310% خلال 5 أشهر من 2022

الاردن-سياحة


الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات أن أعداد السياح القادمين إلى الأردن ارتفعت، لتصل إلى 1.488 مليون سائح وبنسبة 310% خلال أول خمس شهور من العام الحالي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

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ووفقا للبيانات ارتفع عدد سياح المبيت بنسبة 295% خلال الشهور الخمسة من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، وارتفاع عدد سياح دول الخليج العربي خلال 5 أشهر 1258% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021.


وكشفت الأرقام نموا كبيرا في أعداد السياح خلال شهر أيار  الماضي، وبنسبة 345% ليصل إلى 429 ألف سائح، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ( المملكة)

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