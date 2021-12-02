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الخميس، 02-12-2021 04:51 م

وزارة العمل تعلن عن توفر 300 فرصة عمل

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الوكيل الاخباري - تعلن وزارة العمل عن توفر 300 فرصة عمل في قطاع الملابس للإناث في الفرع الإنتاجي بمنطقة مؤاب في لواء المزار الجنوبي والمناطق التابعة له في محافظة الكرك.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم مقابلة المتقدمات من الإناث من خلال اليوم الوظيفي الذي ينظمه في قاعة بلدية مؤاب الجديدة ويستمر لمدة 4 أيام ويبدأ الأسبوع المقبل اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2021/12/5 ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 2021/12/8 وسيكون يومياً من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصراً خلال الأيام المذكورة.

وأكدت الوزارة أن على الراغبة بالتقدم لفرص العمل المتاحة أن تكون حاصلة على جرعات لقاح كورونا أو تحضر فحص كورونا سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة ٧٢ ساعة مع ضرورة التقيد بارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد.

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