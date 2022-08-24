وزير التربية يوضح حول اسس جديدة لقبول الطلبة في الجامعات

الوكيل الاخباري - ألقى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وجيه عويس، اليوم الأربعاء، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، محاضرة بعنوان: "السياسة التعليمية في الأردن ودور وزارة التربية والتعليم في الأمن الوطني الأردني"، للدارسين في دورة الدفاع الوطني/20، بحضور آمر الكلية العميد الركن عزام الرواحنة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.



وقال الدكتور عويس "إن سياسات القبول يجب أن تصبح منوطة بالجامعات، وأنه أصبح من الضروري تغيير سياسة القبول حتى تكون الجامعات هي من تقوم بقبول الطلبة وتضع الأسس الصحيحة"، مشيراً إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضعت أُسساً حول كيفية قبول الطلبة في الجامعات على أن يكون معدل الثانوية العامة هو أساس دخول الجامعة وليس التخصص.



وأكد عويس أن هنالك علاقة استراتيجية وثيقة بين الموارد البشرية والأمن الوطني، فالأمن بأبعاده المختلفة، لا يتحقق إلا من خلال وجود الموارد البشرية المؤهلة والمدربة والقادرة على تحقيقه، لافتاً إلى أن المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها هي المعنية ببناء قدرات هذه العناصر البشرية وتطويرها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للأمن الوطني والمحافظة عليه، وأما المؤسسات التعليمية فلها دورٌ فاعلٌ في خلق أنماط سلوكية لدى الأفراد تخدم الأهداف الاستراتيجية للأمن الوطني.

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