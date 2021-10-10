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الأحد، 10-10-2021 12:04 ص

وزير الثقافة يرعى حفل أوركسترا مركز هيا

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الوكيل الاخباري - نظم مركز هيا الثقافي السبت برعاية وزير الثقافة علي العايد حفلا موسيقيا أحيته أوركسترا هيا المجتمعية للناشئين، مع غناء جوقة هيا.

وبدأ الحفل الذي لاقى استحسان الجمهور، بعزف فردي لأربع عازفات من أكاديمية الموسيقا، تلاه عزف لفرقة اوركسترا هيا المجتمعية للناشئين رافقها كورال هيا بقيادة الموسيقي لطفي ملحس مدير قسم الموسيقى بالمركز. وتضمن الحفل معزوفات كلاسيكية ومقطوعات للأوركسترا الوترية، واختتم بميدلي بعنوان "عمان" غناء كورال هيا مع غناء فردي لعضوين من الكورال.

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