وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الاذربيجاني

الوكيل الاخباري –

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أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيرموف اليوم محادثات عبر الهاتف ركزت على سبل تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وبحث الوزيران الجهود المستهدفة إنهاء النزاع حول إقليم ناغورنو كارباخ وتوصل كل من أذربيجان وأرمينيا إلى إتفاق ينهي الصراع المسلح بين البلدين حول الإقليم.واكد الصفدي، أهمية تثبيت وقف النار الذي تم التوصل اليه وضرورة تكريس السلام عبر حل سياسي وفق قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية والقانون الدولي وبما يضمن الأمن والاستقرار. وأكد الصفدي ونظيره الأذربيجاني على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والتي يرعاها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه الرئيس إلهام علييف.