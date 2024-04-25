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الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 25-04-2024 10:00 م

وزير الداخلية يوزير الداخلية يعلق على الانتخابات القادمة

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الوكيل الاخباري - رعى وزير الداخلية مازن الفرايه اليوم الخميس في قاعة محافظة جرش فعاليات تكريم المؤسسات الفائزة بجائزة المؤسسة الرسمية المثالية .

وثمن الوزير الفرايه في حديثه لوسائل الإعلام جهود كافة الجهات التي ساهمت في إنجاح رسالة وأهداف المسابقه مهنئا المؤسسات الفائزة بهذا الانجاز، مشيرا إلى أهمية بذل مزيد من الجهود للمؤسسات التي لم تفز ، وأن الأهم من الفوز، هو المشاركة والمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين .

وأشار إلى حديث جلالة الملك أمس بخصوص الانتخابات واجراؤها، مبينا أهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والحزبية واختيار ممثليهم في مجلس النواب والتعاون لانجاح منظومة التحديث السياسي .

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