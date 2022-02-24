وزير الزراعة : الإرشاد الزراعي الدعامة الكبرى لنهضة القطاع الزراعي

الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، خلال لقائه اليوم الخميس قطاع الارشاد الزراعي وعدد من المدراء في الوزارة ان الإرشاد الزراعي يشكل الدعامة الكبرى لنهضة القطاع الزراعي ودعم الأساس المنظم للقطاع من خلال تقديم الارشاد المناسب وتوجيه القطاع من الفكرة الى التسويق.



وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطط والاستراتيجيات الخاصة في عمل الارشاد للعام الحالي والاولويات وفق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة التي تتداخل في اغلب قطاعاتها مع الارشاد، مشيرًا إلى الربط المشترك بين البحث العملي والارشاد الزراعي من خلال نقل التكنولوجيا العلمية عن طريق البحث العملي.

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