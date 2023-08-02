وزير الزراعة تعليقا على إلغاء نظام الدوام المرن: أدواته لم تلب الاحتياجات

الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، الاثنين، إن الوزارة ستصدر تقريرا وتوصيات لتقييم نجاح تجربة نظام العمل المرن مستقبلا، مشيرا إلى أنه تم إيقاف العمل به منذ بداية الشهر الحالي.



وأضاف الحنيفات أن متطلبات وأدوات ضمان نجاح العمل المرن لم تكن تلبي احتياجاته.



وبادرت وزارة الزراعة بتطبيق العمل بنظام العمل المرن في مركز الوزارة منذ 1 أيار الماضي، حيث ينص النظام على عمل 30% من كادر مركز الوزارة عن بعد.

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