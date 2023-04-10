وزير الزراعة يلتقي الاتحاد النوعي للمزارعات الاردنيات

الوكيل الإخباري - التقى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم في مبنى الوزارة رئيسة وأعضاء الاتحاد النوعي للمزارعات الاردنيات.

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وأشار الحنيفات الى انطلاق العمل في تجهيز المعارض الريفية الدائمة في عمان واربد وأثر هذه المعارض على المجتمعات والجمعيات والأسر الريفية.

ونوه الى دعم جهود الجمعيات التي تعمل وفق صورة واضحة وتخدم القطاع في مايخص الصناعات الغذائية والاستفادة من فائض المحاصيل .

من جهتها ثمنت المزارعات جهود الوزارة في دعم قطاع المرأة والشباب وخاصة ضمن محور التنمية الريفية وتمكين المرأة وفق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة من خلال الدعم والتمويل والتوجيه واستمع الحنيفات الى أهم المواضيع والتطلعات والمشاريع للنهوض بدور المرأة الريفية وخاصة في ظل الصناعات الغذائية الزراعية .



