الإثنين 02-10-2023
الوكيل الاخباري

القضاء ينظر في أول قضيتي أخبار كاذبة روجت في الأردن

وزير الصحة : نماذج إلى أولياء امور طلبة المدراس بشأن المطعوم

الأردن يدين انتهاكات المتطرفين في الأقصى

الهواري: الوزارة لاحقت جهتين أطلقتا معلومات مضللة عن حملة التطعيم

وزير الصحة يكشف حقيقة وفاة 15 طفلاً في بلد عربي بسبب المطاعيم

إعلان موعد تقديم طلبات الانتقال في الجامعات والتخصصات لمكرمة العشائر

الصحة العالمية عن الحملة الوطنية للتطعيم: المطاعيم أنقذت حياة الملايين حول العالم

الملك يهنئ بالعيد الوطني للعراق

الغذاء والدواء: لقاح MR آمن وعدم تسجيله لا يعني أنه غير موثوق

وزير الصحة: بدء حملة التطعيم ضد الحصبة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل ولا إجبار على المطاعيم

الإثنين، 02-10-2023 01:17 م

وزير الصحة: بدء حملة التطعيم ضد الحصبة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل ولا إجبار على المطاعيم

نننن


الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن حملة التطعيم ضد الحصبة جاءت كرد فعل على انتشار الإصابات وتسجيل نحو 163 حالة منذ نيسان الماضي، لافتا إلى أن الحملة مستمرة رغم عدم انطلاقها وذلك بسبب تأخر وصول المطاعيم إذ يتوقع وصولها مع نهاية الشهر الحالي.

اضافة اعلان

 

وقال الهواري خلال مؤتمر صحفي للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم، اليوم الاثنين، إن الوزارة قامت بتطعيم الأشخاص المصابين والتعرف على مصدر العدوى في ذلك الوقت، مبينا أن الحملة ستبدأ خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني المقبل.

 

وأضاف أن سبب الانتشار للحصبة يعود لوجود ثغرات في التطعيم وذلك نتيجة الاعياء والتردد في أخذ المطاعيم والذي زادته جائحة كورونا على مدار 3 سنوات، بالإضافة للحظر الذي قامت به الدول آنذاك.

 

وأشار الهواري إلى أن الأردن قام بحملة للتطعيم ضد الحصبة عام 2013 رغم تسجيل حالات أقل مما تم تسجيله خلال العام الحالي، لافتا إلى أن الحصبة تتميز بسرعة الانتشار وشدة الخطر على الأطفال وهو ما يوجب علينا التطعيم.

 

وبيّن أن المطاعيم التي استخدمت في حملة التطعيم الحالية آمنة ومجربة في عام 2013، موضحا أن أكثر من 4 ملايين جرعة أعطيت في الحملة السابقة دون ملاحظة أي مضاعفات أو أعراض خطيرة رغم ندرة حدوثها.

 

وشدد على أهمية الحملة الوطنية للتطعيم والمطاعيم المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم وهي مطاعيم روتينية وضرورية لمكافحة الأمراض مثل الكزاز والدفتيريا والسل والحصبة وغيرها.

 

ولفت الهواري إلى أن المطاعيم ليست إجبارية ولم تقم الوزارة في الحملة الحالية والسابقة بإجبار المواطنين على تلقي المطاعيم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1696246586048

القضاء ينظر في أول قضيتي أخبار كاذبة روجت في الأردن

مدرسة

وزير الصحة : نماذج إلى أولياء امور طلبة المدراس بشأن المطعوم

وزارة الخارجية

الأردن يدين انتهاكات المتطرفين في الأقصى

12202213195757696733495

الهواري: الوزارة لاحقت جهتين أطلقتا معلومات مضللة عن حملة التطعيم

5

وزير الصحة يكشف حقيقة وفاة 15 طفلاً في بلد عربي بسبب المطاعيم

M63A8346

إعلان موعد تقديم طلبات الانتقال في الجامعات والتخصصات لمكرمة العشائر

أخبار متعلقة
8

وزير التربية: المطاعيم التي تعطى لطلبة المدارس آمنة والحصبة مرض خطير جدا

2020_3_3_14_22_21_822

الشبول: 162 إصابة بالحصبة في الأردن وتطعيم 118 ألف شخص ضد المرض

image (79)

الخصاونة يشيد بدعم اليابان للتنمية الاقتصادية في الأردن

M63A9020

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

0L5A5761 - Copy

قطر استوردت 460 طنا من التمور الأردنية في 5 أعوام

0L5A0277

الطاقة تطلق لقاءات توعوية لموظفيها في مجال التخطيط والتطوير المؤسسي