وزير الصحة: بدء حملة التطعيم ضد الحصبة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل ولا إجبار على المطاعيم

الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن حملة التطعيم ضد الحصبة جاءت كرد فعل على انتشار الإصابات وتسجيل نحو 163 حالة منذ نيسان الماضي، لافتا إلى أن الحملة مستمرة رغم عدم انطلاقها وذلك بسبب تأخر وصول المطاعيم إذ يتوقع وصولها مع نهاية الشهر الحالي.

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وقال الهواري خلال مؤتمر صحفي للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم، اليوم الاثنين، إن الوزارة قامت بتطعيم الأشخاص المصابين والتعرف على مصدر العدوى في ذلك الوقت، مبينا أن الحملة ستبدأ خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني المقبل.

وأضاف أن سبب الانتشار للحصبة يعود لوجود ثغرات في التطعيم وذلك نتيجة الاعياء والتردد في أخذ المطاعيم والذي زادته جائحة كورونا على مدار 3 سنوات، بالإضافة للحظر الذي قامت به الدول آنذاك.

وأشار الهواري إلى أن الأردن قام بحملة للتطعيم ضد الحصبة عام 2013 رغم تسجيل حالات أقل مما تم تسجيله خلال العام الحالي، لافتا إلى أن الحصبة تتميز بسرعة الانتشار وشدة الخطر على الأطفال وهو ما يوجب علينا التطعيم.

وبيّن أن المطاعيم التي استخدمت في حملة التطعيم الحالية آمنة ومجربة في عام 2013، موضحا أن أكثر من 4 ملايين جرعة أعطيت في الحملة السابقة دون ملاحظة أي مضاعفات أو أعراض خطيرة رغم ندرة حدوثها.

وشدد على أهمية الحملة الوطنية للتطعيم والمطاعيم المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم وهي مطاعيم روتينية وضرورية لمكافحة الأمراض مثل الكزاز والدفتيريا والسل والحصبة وغيرها.

ولفت الهواري إلى أن المطاعيم ليست إجبارية ولم تقم الوزارة في الحملة الحالية والسابقة بإجبار المواطنين على تلقي المطاعيم.