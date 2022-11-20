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الأحد، 20-11-2022 10:15 ص

وظائف شاغرة في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية عن توفر شواغر لديها وفقاً لشروط مُحددة. اضافة اعلان


وبيّنت الهيئة في إعلانها، اليوم الأحد، أن الوظائف المتوفرة هي ( مستشار تكنولوجيا معلومات، مدقق رئيسي، مستشار في مجال إدارة المستشفيات، مستشار/ خبير هندسي، مستشار/ خبير ضريبي، مستشار/ خبير إجراءات جمركية، مهندس دعم فني وشيكات، مهندس أمن سيبراني، مبرمج( اوراكل)، مبرمج تطبيقات ويب ( Full Stack Developer(.Net)، مترجم، محقق  مساعد، محاسب مساعد، سائق)

ودعت الراغبين بالتقدم لوظيفة السائق تقديم الطلب من خلال الرابط التالي : ( http://tasweeq.csb.gov.jo/app3/login.php ) ولباقي الوظائف في مبنى الهيئة اعتباراً من اليوم الاحد 20/11/2022 وحتى نهاية دوام يوم الخميس 24/11/2022. 





 




 

 


 

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