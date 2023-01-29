وفاة الشاب الهنداوي متأثراً بإصابته بحادث سير الاثنين الماضي

الوكيل الإخباري - ليلى القرشي

اضافة اعلان

توفي الشاب عبد الله الهنداوي مساء أمس متأثراً باصابته البليغة التي تعرض لها اثر حادث سير وقع على جسر النعيمة يوم الاثنين الماضي ليلحق برفيقه الشاب محمود ابو الرب الذي توفي يوم الحادث .



وفي التفاصيل ، قال صديقه لـ " الوكيل الإخباري " أن عبدالله كان برفقة صديقه محمود واثنين آخرين متوجهين لعمان، وقرب جسر النعيمة باتجاه اربد انزلقت المركبة وانقلبت ما ادى الى وفاة الشاب محمود ابو الرُب بذات اليوم، ونقل سائق المركبة عبدالله الهنداوي الى العناية الحثيثة مصاباً بنزيف دماغي ادى الى دخوله بغيبوبة وتوفي مساء امس على اثره.



واشار ان الحالة الصحية للشابين الاخرين مستقرة .



وكان قد وقع حادث تدهور مركبة بعد مثلث المشيرفة قرب جسر النعيمة بإتجاه إربد مساء الإثنين الماضي " انقر هنا "