الأحد 29-01-2023
الوكيل الاخباري

حزن بعد وفاة رقيب دفاع مدني الشاب أبو دلبوح بحادث

مصرع 10 أطفال بغرق قارب في باكستان

العسعس: 41 مليون دينار كلفة تحمل الحكومة لرواتب المتقاعدين العسكريين الذين لم يكملوا سن 45 عاما

جيش كوريا الجنوبية يعزز حالة الطوارئ بعد إطلاق نار قرب الحدود الشمالية

الأمن العام: إعلان التجنيد الذي يجري تداوله غير صحيح

تحذير أمني لملايين المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي

ترقب عالمي لقرار الفيدرالي الأميركي حول أسعار الفائدة

وزير المالية: مستحقات الضمان الاجتماعي على سلم أولويات الحكومة

بيان صادر عن وزارة الزراعة حول ما يتم تداوله عن انتشار الحمى القلاعية

السفارة الروسية بطهران تعلق على أنباء الانفجارات في إيران

الأحد، 29-01-2023 01:22 م

وفاة الشاب الهنداوي متأثراً بإصابته بحادث سير الاثنين الماضي

2 (7)


الوكيل الإخباري - ليلى القرشي

 

اضافة اعلان

توفي الشاب عبد الله الهنداوي مساء أمس متأثراً باصابته البليغة التي تعرض لها اثر حادث سير وقع على جسر النعيمة يوم الاثنين الماضي ليلحق برفيقه الشاب محمود ابو الرب الذي توفي يوم الحادث .


وفي التفاصيل ، قال صديقه لـ " الوكيل الإخباري " أن عبدالله كان برفقة صديقه محمود واثنين آخرين متوجهين  لعمان، وقرب جسر النعيمة باتجاه اربد انزلقت المركبة وانقلبت ما ادى الى وفاة الشاب محمود ابو الرُب بذات اليوم، ونقل سائق المركبة عبدالله الهنداوي الى العناية الحثيثة مصاباً بنزيف دماغي ادى  الى دخوله بغيبوبة وتوفي مساء امس على اثره.


واشار ان الحالة الصحية للشابين الاخرين مستقرة .


وكان قد وقع حادث تدهور مركبة بعد مثلث المشيرفة قرب جسر النعيمة بإتجاه إربد مساء الإثنين الماضي " انقر هنا "

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
99

حزن بعد وفاة رقيب دفاع مدني الشاب أبو دلبوح بحادث

120201613923278100051

العسعس: 41 مليون دينار كلفة تحمل الحكومة لرواتب المتقاعدين العسكريين الذين لم يكملوا سن 45 عاما

1 (8)

الأمن العام: إعلان التجنيد الذي يجري تداوله غير صحيح

2672665581630413777

تحذير أمني لملايين المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي

1202323123255201387332

وزير المالية: مستحقات الضمان الاجتماعي على سلم أولويات الحكومة

-الأبقار-1-e1573255628665

بيان صادر عن وزارة الزراعة حول ما يتم تداوله عن انتشار الحمى القلاعية

أخبار متعلقة
الدفاع المدني 2

وفاة بحادث سير في الزرقاء

ش

الخدمات الطبية تنعى وفاة الشاب محمد أبو غزلة بحادث سير

الدفاع المدني 4

11 إصابة بحادث سير في جرش