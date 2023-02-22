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الأربعاء، 22-02-2023 08:50 م

وفد عسكري مصري يزور مديرية الإعلام العسكري

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الوكيل الاخباري - زار وفد عسكري مصري، برئاسة مدير مركز التنمية البشرية والعلوم السلوكية في جهاز العمل النفسي للقوات المسلحة المصرية العميد محمد عبدالله الشرقاوي، اليوم الأربعاء، مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وكان في استقباله مديرها العقيد الركن مصطفى الحياري.

وتأتي الزيارة بهدف تعزيز أواصر التعاون العسكري المشترك، وترسيخ عمق العلاقات الثنائية الوطيدة في مجال التدريب وتبادل الخبرات بين الجيوش الشقيقة.

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