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الثلاثاء، 31-10-2023 03:07 م

وفد من جهاز الرقابة البولندي يزور مكافحة الفساد

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الوكيل الإخباري - زارَ وفدٌ من الجهاز الأعلى للرقابة في بولندا وديوان المحاسبة الأردني اليوم الثلاثاء، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، للاطلاع على طبيعة وآليات عملها في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، ونشر قيم ومبادئ النزاهة وذلك ضمن جولة للوفد على عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية ذات العلاقة.اضافة اعلان


رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي أعرب عن سعادته بلقاء الوفد الذي ضم رئيس الجهاز الأعلى للرقابة في بولندا ماريان باناش، ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين ومستشارين من الجهاز البولندي، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود والتعاون بين كافة الأجهزة الرقابية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل بحماية المال العام ومكافحة جميع أشكال الفساد، ولفت إلى المستوى العالي من التنسيق والتعاون بين الهيئة وديوان المحاسبة الأردني.

من جانبه ثمّن ماريان باناش الجهود التي تبذلها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية والإنجازات التي حققتها في هذا المجال، معرباً عن أمله في تعزيز التعاون مع مؤسسات الرقابة في المملكة الأردنية الهاشمية، في حين أشار الدكتور الحمادين خلال الزيارة إلى أهمية تبادل الخبرات بين الجهات الرقابية بهدف بناء القدرات المؤسسية والتعرف على أفضل الممارسات الدولية في العمل الرقابي والتي بدورها تعزز الممارسات المتعلقة بالمساءلة والشفافية، مشيداً بإنجاز الهيئة لمؤشر النزاهة الوطني.

 




 

 


 

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