%101 ارتفاع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة لنهاية أيار

الوكيل الإخباري - ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة لنهاية شهر أيار من العام الحالي، بنسبة 101 بالمئة، لتبلغ نحو 956ر2 مليون متر مربع، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 471ر1 مليون متر مربع.

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وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها، اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة، بنسبة 5ر115 بالمئة، لتبلغ 10072 رخصة لنهاية شهر أيار من العام الحالي، مقارنة مع 4673 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وارتفعت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية لنهاية شهر أيار من العام الحالي، بنسبة 5ر106 بالمئة، لتبلغ 606ر2 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 262ر1 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



كما ارتفعت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية لنهاية شهر أيار من العام الحالي، بنسبة 5ر67 بالمئة، لتبلغ نحو 350 ألف متر مربع ، مقارنة مع نحو 209 مليون متر مربع للفترة ذاتها من العام الماضي.



ووفقا للتقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية لنهاية شهر أيار من العام الحالي، ما نسبته 2ر88 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 8ر11 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.



وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 4ر64 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 6ر26 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 9 بالمئة.



وبحسب التقرير، شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 5ر58 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة لنهاية شهر أيار من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 5ر41 بالمئة. وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 630ر1 مليون متر مربع لنهاية شهر أيار من العام الحالي، مقابل نحو 847 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 3ر104 بالمئة.



أما على مستوى شهر أيار من العام الحالي، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 1662 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 498 ألف متر مربع، مقارنة بـ 196 ألف متر مربع خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاعٍ نسبته 1ر154 بالمئة

