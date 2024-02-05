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الإثنين، 05-02-2024 03:44 م

15 وفاة من حوادث المدافئ منذ بداية الشتاء وأبرزها تركها مشتعلة أثناء النوم

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الوكيل الإخباري - أكدت مديرية الدفاع المدني تزايد عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المتعلقة بوسائل التدفئة خلال الموسم الحالي مقارنةً بالعام السابق.اضافة اعلان


وأشار العقيد أحمد الزيادات، رئيس شعبة عمليات في الدفاع المدني، في تصريحات لإذاعة الأمن العام، إلى أن المديرية تعاملت خلال الموسم الحالي 2023-2024 مع 292 حادثاً يتعلق بوسائل التدفئة (حرائق، اختناق، معالجة تسرب)، نتج عنها 282 إصابة و15 وفاة حتى يوم أمس الأحد .

وأوضح الزيادات أن العام الماضي 2022-2023 شهد 577 حادثًا يتعلق بوسائل التدفئة (حرائق، اختناق، معالجة تسرب)، نتج عنها 472 إصابة و12 وفاة.

وأضاف الزيادات أن غالبية الأسباب التي أدت إلى الوفيات كانت بسبب ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم، داعيًا المواطنين إلى ضرورة إطفاء المدفأة عند النوم بغض النظر عن نوعها( كهربائية أو غاز )، وشدد على أهمية إغلاقها بإحكام لتفادي أي حوادث كهربائية أو تسرب للغاز .

وأشار أيضا إلى أن المديرية تعاملت مع حالات ضيق تنفس ناتجة عن جلوس أفراد الأسرة بالقرب من المدفأة مع احكام اغلاق الغرفة  دون ترك مجال للتهوية  ،  كما تعاملت مع حوادث ناتجة عن ترك الاطفال بمفردهم في المنزل بالقرب من وسائل التدفئة .

 




 

 


 

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