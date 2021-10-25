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الإثنين، 25-10-2021 04:28 م

170 ألف دينار لإنشاء جدار استنادي تعرض للانهيار في جرش

وزارة الادارة


الوكيل الإخباري- خصصت وزارة الإدارة المحلية 170 ألف دينار، لإنشاء جدار استنادي "غابيون" لشارع رئيسي تعرض لانهيار وجرى إغلاقه احترازيافي محافظة جرش.

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وقال مدير الإعلام والتواصل المجتمعي في بلدية جرش الكبرى هشام البنا، إن الجدار سينفذ في شارع الجبل الأخضر في المحافظة، الذي أغلق العام الماضي حفاظا على سلامة مستخدميه، بعد تعرضه للانهيار.


وأوضح أنه "سيتم في القريب العاجل طرح عطاء لإنشاء الجدار المكون من صناديق حجرية (غابيون)".

 

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