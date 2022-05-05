الخميس 05-05-2022
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الخميس، 05-05-2022 07:18 م

190 الف زائر للمواقع السياحية والأثرية خلال الأيام الثلاثة الأولى من عطلة العيد

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الوكيل الاخباري - بلغ العدد الإجمالي لزوار المواقع السياحية والأثرية في المملكة من المواطنين والسياح العرب والأجانب خلال الأيام الثلاثة الأولى من عطلة عيد الفطر، نحو 190 الف زائر.

وقال الناطق الاعلامي لوزارة السياحة والآثار احمد الرفاعي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المواقع السياحية والأثرية في المملكة شهدت خلال عطلة عيد الفطر السعيد حركة سياحية نشطة من الأردنيين ومختلف الجنسيات العربية والاجنبية، لافتاً إلى أن الوزارة وضعت خطة عمل في عطلة العيد تضمنت تنظيم جولات ميدانية ومناوبات.

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