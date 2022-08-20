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السبت، 20-08-2022 08:35 م

3 أحزاب تطلب التأسيس بعد سريان قانون الأحزاب السياسية

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الوكيل الاخباري - تقدمت 3 أحزاب بطلبات تأسيس إلى الهيئة المستقلة للانتخاب بعد سريان قانون الأحزاب السياسية، ويستمر نقاش نظام يتعلق بتنظيم النشاط الحزبي في مؤسسات التعليم العالي.

وصدر قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 في الجريدة الرسمية في نيسان/أبريل.

وقال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة لـ"المملكة" إن 3 أحزاب تقدمت من أجل التأسيس بعد سريان القانون منذ 3 أشهر.

وتحدث المعايطة عن وجود "عمل في الساحة والشارع وبين النخب السياسية من أجل تشكيل الأحزاب" وكذلك اندماجات من الأحزاب الحالية إلى أحزاب أخرى، ووصف ذلك بـ"الإيجابي".

وقال المعايطة، إن الأحزاب التي طلبت الاندماج والائتلاف عددها 4 أحزاب.

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