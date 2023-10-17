515 مليون دينار دفعها وحولها أردنيون عبر نظام "كليك" الشهر الماضي

الوكيل الإخباري -
كشف مُلخص الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك
) لشهر أيلول الماضي، بيانات أنظمة الدفع والتقاص في الأردن، وقيمها وعددها.اضافة اعلان
وأظهر التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن عدد مستخدمي نظام الدفع والتحويل الفوري (كليك) بلغ 1.01 مليون مُستخدم، وعدد الحركات 3.04 مليون حركة، بقيمة مالية بلغت 515 مليون دينار.
وأضاف التقرير، أن عدد مستخدمي نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال (جوموبي) الشهر الماضي، بلغ 2.09 مليون مُستخدم، وعدد الحركات وصل إلى 2.63 مليون حركة، بقيمة مالية بلغت 302 مليون دينار.
وفيما يخص نظام دفع الفواتير ( إي فواتيركم ) فقد بلغ عدد المستخدمين الشهر الماضي 3.93 مليون مُستخدم، وعدد المفوترين بلغ 488 مفوتر، وعدد الخدمات بلغ 1611 خدمة، وعدد الحركات بلغت 4.29 مليون حركة، بقيمة مالية بلغت 920 مليون دينار.