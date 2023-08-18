%80 من السياح يزورون الأردن لهذا السبب !

الوكيل الاخباري - كشف رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا سليمان الفرجات، الجمعة، عن زيادة طفيفة في حجوزات الفنادق خلال الصيف؛ بعد قيام السلطة بإطلاق عدد من النشاطات.



وقال الفرجات إن السلطة أطلقت عدة نشاطات مؤخراً مثل مهرجان الضوء والعبارة الهوائية وسياحة المغامرات وحفلة للنجمة اللبنانية، هبة طوجي، التي ستقدم حفلًا غنائيًا يوم 25 آب الحالي، رفقة المنتج والمؤلف الموسيقي اللبناني أسامة الرحباني.



وأشار إلى أن نحو 45 ألف شخص زاروا البترا خلال شهر آب الحالي، وبمجموع 800 ألف سائح منذ بداية العام الحالي، متوقعاً ارتفاع عدد الزوار للبترا الشهر الحالي عن الفترة ذاتها من العام الماضي.



"بحسب الدراسات؛ فإن 80% من السياح الأجانب يأتون إلى الأردن بسبب البترا" وفق الفرجات.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة