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الخميس، 01-12-2022 07:03 م

821 ألف زائر للبترا منذ بداية العام

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الوكيل الاخباري - بلغ عدد زوار مدينة البترا الأثرية منذ بداية العام الحالي 820.917 زائر من مختلف الجنسيات، بحسب الإحصائية الرسمية الصادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.

وزار المدينة الوردية خلال تشرين الثاني الماضي 131158 من مختلف الجنسيات، وبنسبة زيادة بلغت نحو 305 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وبلغ عدد زوار المدينة من السياح الأجانب خلال الشهر الماضي 118444، و3280 زائراً عربياً، إضافة إلى 6067 زائراً أردنياً، و2945 زائراً ضمن برنامج أردننا جنة، و13924 زائراً للبترا ليلاً.

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