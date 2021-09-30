الخميس 30-09-2021
الوكيل الاخباري

تعليمات جديدة للمنح والقروض في الجامعات

أسعار الإسمنت الأسود المكيس

وزير الصحة يفتتح المركز التدريبي لبرامج دعم الحياة

تدهور صهريج ماء على طلوع المصدار

السجن 20 عاما لأردني قتل شقيقته واخفى جثتها

استطلاع الوكيل :96% من المشاركين لم يحضروا فعاليات مهرجان جرش

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

إرادة ملكية بتعيين 30 قاضيا - اسماء

استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وليبيا بعد 7 سنوات من التوقف

إرادات ملكية بـتعيين النسور والشوابكة وترفيع الحبش

الخميس، 30-09-2021 04:34 م

أسعار الإسمنت الأسود المكيس

اسمنت 2


الوكيل الإخباري - أصدرت غرفة صناعة الاردن، اليوم الخميس، نشرة استرشادية لأسعار الإسمنت الأسود المكيس والمصنع محليا سارية خلال شهر تشرين الأول المقبل.

اضافة اعلان


وحسب النشرة التي تصدر شهريا، يتراوح سعر الطن الواحد من الإسمنت الأسود المكيس أرض المصنع من دون ضريبة المبيعات بين 5ر76 دينار في حده الأدنى و3ر79 دينار بالحد الأعلى.


وأشارت الغرفة إلى أن المصانع على استعداد للبيع مباشرة للمستهلك، من خلال الوكيل والموزع المعتمد لها وبالسعر المدرج بالنشرة، لكنها لا تشمل محافظة العقبة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
4-105

الذهب يرتفع في ظل أداء مضطرب

61556d554c59b70d511c9b7b (1)

ارتفاع أسعار النفط عالميا

ذهب

أسعار الذهب الخميس 30/9/2021

medium_2021-09-15-49920bdad9

أسعار الغاز في أوروبا تواصل الصعود وتحطم مستويات تاريخية

6154994b4c59b77c762e81f6

تراجع صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة

615478234c59b75e2d04c6d7

السعودية .. البنك المركزي يمدد برنامج تحفيزات المنشآت