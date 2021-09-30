أسعار الإسمنت الأسود المكيس

الوكيل الإخباري - أصدرت غرفة صناعة الاردن، اليوم الخميس، نشرة استرشادية لأسعار الإسمنت الأسود المكيس والمصنع محليا سارية خلال شهر تشرين الأول المقبل.

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وحسب النشرة التي تصدر شهريا، يتراوح سعر الطن الواحد من الإسمنت الأسود المكيس أرض المصنع من دون ضريبة المبيعات بين 5ر76 دينار في حده الأدنى و3ر79 دينار بالحد الأعلى.



وأشارت الغرفة إلى أن المصانع على استعداد للبيع مباشرة للمستهلك، من خلال الوكيل والموزع المعتمد لها وبالسعر المدرج بالنشرة، لكنها لا تشمل محافظة العقبة.

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