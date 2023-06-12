آلاف الأسماك النافقة على ساحل خليج تكساس-فيديو

الوكيل الإخباري- طفت آلاف الأسماك النافقة على سطح الماء، والتي جرفتها الأمواج على الرمال في خليج ساحل تكساس الأمريكي، وتناقلت وسائل الإعلام مقاطع مصورة تظهر فيها الأسماك تكسو الساحل.
وتم رصد أكوام من الأسماك النافقة تغطي حافة الشاطئ، خلال ما وصفه مسؤولو الحياة البرية بأنه "حدث انخفاض الأكسجين الذائب".
🇺🇸 | #BREAKING: Tens of thousands of dead fish found along the Gulf Coast of Texas. Authorities attribute this phenomenon to "oxygen depletion." The discovery of thousands of lifeless fish on a Texas beach raises concerns. pic.twitter.com/ssrol1nMQV— América News English (@ANews24hours) June 12, 2023