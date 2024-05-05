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الأحد، 05-05-2024 03:37 م

فيديو- البرهان يشارك في مراسم دفن نجله في تركيا

البرهان


الوكيل الإخباري- شارك رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مراسم دفن نجله محمد، بمقبرة في تركيا، الذي توفي في أنقرة الجمعة الماضية بعد تأثره بإصابته جراء حادث مروري.

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ووثقت كاميرا أحد المشاركين في الجنازة البرهان وهو يدفن ابنه محمد، في مقبرة بالعاصمة التركية أنقرة أمس السبت.


وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، وصل إلى العاصمة التركية أنقرة، أمس السبت، لتشييع جثمان نجله الراحل، وكان في استقباله نائب الرئيس التركي.


وأعلنت السلطات التركية رسمياً مساء الجمعة الماضية، وفاة محمد عبد الفتاح البرهان، نجل رئيس مجلس السيادة السوداني، في مستشفى مدينة بيلكنت الطبية، بالعاصمة التركية أنقرة.


وكان محمد عبد الفتاح البرهان، قد أصيب بجروح خطيرة، في حادث سير بشارع كيراز بالعاصمة التركية أنقرة، بتاريخ 6 مارس الماضي، حيث كان يركب دراجة نارية، واصطدم بشاحنة نقل تجاري خفيفة في مساء ذلك اليوم بالشارع المذكور.


ونعت الأمانة العامة لمجلس السيادة والعاملون فيه، نجل رئيس مجلس السيادة السوداني.


 

RT


 




 

 


 

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