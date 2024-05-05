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بعد أكثر من أسبوعين.. أول اعتراف إسرائيلي بشن "هجوم أصفهان"

الأحد، 05-05-2024 01:09 م

بعد أكثر من أسبوعين.. أول اعتراف إسرائيلي بشن "هجوم أصفهان"

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، عضو مجلس الوزراء الأمني، ميري ريجيف، مسؤولية إسرائيل عن الهجوم على إيران الذي وقع في أبريل الماضي، في أول اعتراف رسمي إسرائيلي بالواقعة.

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وقالت ريجيف في تصريحات تلفزيونية ليل السبت، إن "إسرائيل هاجمت إيران ردًا على الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية على إسرائيل".


وكانت الوزيرة تتحدث عن الهجوم على قاعدة جوية في أصفهان يوم 19 أبريل الماضي، الذي تجنبت إسرائيل حتى الآن الاعتراف رسميًا بشنه، رغم أن ذلك كان معروفًا ضمنيًا.


وذكرت الوزيرة: "جاء ردنا برسالة تلقتها إيران والعالم، مفادها أن إسرائيل ليست حمقاء".


وتابعت في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية : "نجحنا في اعتراض عمليات الإطلاق من إيران، وستظل القصة تُروى حول ما كان سيحدث لو هبط (أحد صواريخها أو طائراتها المسيرة) في إسرائيل".


وعندما سئلت الوزيرة عن أن الحكومة وافقت على "رد معتدل" على أول هجوم إيراني مباشر على إسرائيل، قالت إن "الرد حدث وتم تسليم الرسالة".

 


وبعد الغارة على أصفهان، قالت إيران إنها لن تتحرك ردًا على الهجوم الذي نسب إلى إسرائيل "رغم أنها مستعدة للقيام بذلك".


وأكدت وسائل إعلام إيرانية أن الهجوم لم يسفر عن أضرار كبيرة، في حين أفاد التلفزيون الرسمي بعدم تأثر أي منشآت أو مواقع نووية في أصفهان.


سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

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