الثلاثاء 13-09-2022
الوكيل الاخباري

حفل إشهار كتاب "الصحافة الأردنية في مئة عام" اليوم - صور

نائب الملك يتابع عملية إخلاء عمارة اللويبدة من مركز الأزمات

توضيح حكومي حول أسباب انهيار المبنى في اللويبدة

الصحة: مستعدون لاستقبال إصابات انهيار عمارة اللويبدة

إدارة الأزمات يهيب بالمواطنين بشأن انهيار عمارة اللويبدة

الأمن العام : اخلاء وفاة من تحت انقاض عمارة اللويبدة

إخلاء إصابة سادسة من تحت أنقاض عمارة اللويبدة

وزير الاعلام : الخصاونة اوعز بفتح تحقيقا بحادثة انهيار عمارة اللويبدة

رئيس الوزراء يصل إلى موقع إنهيار عمارة اللويبدة - صور

الامن العام يكشف تفاصيل جديدة حول انهيار عمارة اللويبدة

الثلاثاء، 13-09-2022 05:04 م

أذربيجان: حققنا كل أهدافنا على الحدود مع أرمينيا

632083024c59b75d73627813


الوكيل الاخباري- أعلنت أذربيجان اليوم الثلاثاء أنها حققت أهدافها العسكرية على الحدود مع أرمينيا في أعقاب أسوأ جولة من القتال بين البلدين منذ حرب 2020.

اضافة اعلان

 

وقالت الرئاسة الأذربيجانية في بيان عقب اجتماع الرئيس إلهام علييف مع القيادة العسكرية إن "الاستفزازات التي قامت بها القوات الأرمنية على الحدود بين البلدين تم صدها، كل الأهداف تحققت"، مشيرا إلى أن "مسؤولية التصعيد تقع بالكامل على القادة السياسيين الأرمن".

جاء هذا التصريح بعد اندلاع اشتباكات مسلحة على الحدود بين البلدين الليلة الماضية، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى لدى الجانبين، وتبادلت يريفان وباكو الاتهامات بالتسبب في تصعيد التوتر.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6320878b4c59b740bb76a3f9

السيسي يصل قطر

News-P-663520-637986704858926965

أزمة الطاقة تدخل برج ايفل بالظلام المبكر

63206cf9423604751e5d42ca

روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية

632070984236040154337546

شاب سوري يقول إنه تائه في غابات اليونان ويناشد بمساعدته-فيديو

63206ade4c59b75fd770c924

وسائل إعلام: بريطانيا لم تدع 3 دول إلى جنازة إليزابيث الثانية

632060104236047c4e627fb7

حظر على الروس والبيلاروس للمشاركة في ماراثون بوسطن

أخبار متعلقة
image (12)

5 قتلى بانفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا