أذربيجان: حققنا كل أهدافنا على الحدود مع أرمينيا

الوكيل الاخباري- أعلنت أذربيجان اليوم الثلاثاء أنها حققت أهدافها العسكرية على الحدود مع أرمينيا في أعقاب أسوأ جولة من القتال بين البلدين منذ حرب 2020.

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وقالت الرئاسة الأذربيجانية في بيان عقب اجتماع الرئيس إلهام علييف مع القيادة العسكرية إن "الاستفزازات التي قامت بها القوات الأرمنية على الحدود بين البلدين تم صدها، كل الأهداف تحققت"، مشيرا إلى أن "مسؤولية التصعيد تقع بالكامل على القادة السياسيين الأرمن".



جاء هذا التصريح بعد اندلاع اشتباكات مسلحة على الحدود بين البلدين الليلة الماضية، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى لدى الجانبين، وتبادلت يريفان وباكو الاتهامات بالتسبب في تصعيد التوتر.

روسيا اليوم