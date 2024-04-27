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السبت، 27-04-2024 08:46 ص

مسؤول: الولايات المتحدة خسرت 3 طائرات مسيرة بالقرب من اليمن

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الوكيل الإخباري- ذكر مسؤول عسكري أمريكي أن الولايات المتحدة خسرت 3 طائرات مسيرة من نوع MQ-9 Reaper بالقرب من اليمن منذ نوفمبر الماضي.

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وأكد المسؤول لقناة CBS الأمريكية أن آخر طائرة تحطمت بالقرب من السواحل اليمنية يوم الجمعة، مضيفًا أن التحقيق في أسباب تحطمها مستمر.


وقد أعلن الحوثيون في اليمن إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية.


وفي وقت سابق أسقط الحوثيون طائرتين مسيرتين أخريين، أولهما في نوفمبر الماضي والثانية في فبراير.


وتبلغ قيمة كل طائرة من هذا النوع نحو 30 مليون دولار.


وكانت تلك الطائرات المسيرة تشارك في عملية "حارس الازدهار" التي أطلقتها القوات المسلحة الأمريكية بالتعاون مع الحلفاء في البحر الأحمر ومنطقة باب المندب في أعقاب شن الحوثيين للهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر "تضامنا مع الفلسطينيين" في قطاع غزة منذ نوفمبر الماضي."

RT


 




 

 


 

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