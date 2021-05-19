أردوغان: سنواصل التصدي للظلم ومستعدون لدفع ثمن ذلك

الوكيل الإخباري - شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، على أن بلاده ستواصل التصدي للظلم في أي مكان بالعالم، وأنها لن تتردد في دفع الثمن نظير ذلك.

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جاء ذلك في خطاب ألقاه بمناسبة "عيد الشباب والرياضة" لدى استضافته لفيفا من الشباب بمجمع الرئاسة في العاصمة أنقرة، وذلك تعليقا على عدوان الاحتلال المتواصل في الأراضي الفلسطينية.



وقال أردوغان بخصوص عدوان الاحتلال على الفلسطينيين: "إن كانت مقاومة الاضطهاد وحماية المظلومين تتطلب دفع ثمن، فلن نتردد في دفعه".



وأوضح أن الذين يتجاهلون صرخات الأبرياء وأنينهم تحت وطأة اضطهاد الاحتلال، هم في الواقع يمهدون الطريق للكوارث التي ستحل بهم.



وأضاف: "إذا بقينا صامتين إزاء ما يحدث في القدس اليوم، فإننا نعلم أن الدور سيأتي غدا على مدن مقدسة أخرى".



وتابع: "اليوم يُقتل مئات الأبرياء في فلسطين معظمهم أطفال ونساء بأحدث الأسلحة الثقيلة أمام أنظار العالم أجمع".



وأردف: "ليس الأطفال هم من يقتلون في القدس وغزة، إنما الإنسانية بعينها هي التي تُقتل".

وانتقد الرئيس التركي المنظمات الدولية والدول التي تعطي دروسا في الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرا أنها تراقب العدوان على غزة بصمت مطبق.



ولفت إلى وجود أطراف تطالبه بعدم الحديث بهذا الشكل، متسائلا باستنكار: "هل أصفق للظلم؟! سنواصل الصراخ بأعلى صوتنا ضد الظلم في أي مكان".



وأكد أنه لا يمكن أن يكون القوي دائما على حق، مشددا على أن تركيا موجودة لبناء عالم يكون فيه صاحب الحق هو القوي.

الأناضول