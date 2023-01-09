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الإثنين، 09-01-2023 09:12 ص

أول تعليق من بولسونارو على أعمال الشغب في برازيليا

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الوكيل الاخباري- علق الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، اليوم الاثنين، على أعمال الشغب التي حدثت من قبل بعض أنصاره في العاصمة البرازيلية برازيليا.

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وقال بولسونارو في تغريدات على موقع "تويتر"، إنه يرفض الاتهامات التي سيقت دون دليل من قبل الرئيس الحالي للبرازيل، لولا دا سيلفا.

وأضاف: "طوال فترة ولايتي، ألتزمت بخطوط الدستور الأربعة التي تحترم وتدافع عن القوانين والديمقراطية والشفافية وحريتنا المقدسة"، وفي الوقت ذاته دافع بولسونارو عن الحق في تنظيم "احتجاجات سلمية".

وقد قدم حاكم مقاطعة برازيليا الفدرالية، إيبانييس روشا، حليف بولسونارو، اعتذاره للرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا في مقطع فيديو. ووصف المسؤولين عن نهب المباني العامة بأنهم "مخربون حقيقيون" و"إرهابيون حقيقيون".

وقال روشا: "كنا نراقب كل هذه التحركات مع وزير (العدل) فلافيو دينو.. لم نعتقد في أي وقت أن هذه التظاهرات ستتخذ أبعادا كهذه".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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