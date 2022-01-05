الأربعاء 05-01-2022
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الأربعاء، 05-01-2022 02:25 م

إصابة رئيس بولندا بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري-أعلن مسؤول بولندي، إصابة الرئيس أندريه دودا، بفيروس كورونا، مؤكدا أنه يخضع للعزل الذاتي.

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وقال رئيس الديوان البولندي، باول سيزرت إن "الرئيس بخير وليست لديه أعراض حادة ويخضع لرعاية طبية مستمرة".


وأضاف "إن الرئيس تلقى ثلاث جرعات من لقاح كورونا في أبريل ويونيو وديسمبر من العام الماضي".


هذا وأبلغت وزارة الصحة البولندية، اليوم، عن زيادة يومية بفيروس كورونا.


كما حذر وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي، من أنه يتوقع ذروة الحالات في وقت لاحق في يناير، وقال إن الحكومة البولندية تستعد لسيناريو "كارثي" محتمل.

 

روسيا اليوم

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