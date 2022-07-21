الجمعة 22-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

فاعليات فنية بالمواقع السياحية والأثرية بمدينة السلط

وزير العمل : 600 وظيفة شاغرة للأردنيين في قطر

السيولة المحلية ترتفع %3 في خمسة أشهر

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

وزير العمل يوضح بشأن الحد الأدنى للأجور

إربد : الآلاف يتابعون فعاليات صيف الاردن

ندوة ثقافية حول علم الأنساب في الرصيفة

مسلحون يطلقون النار على نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق

الدوريات الخارجية : ضبط مركبة تسير بسرعة 193 كلم

روسيا : توسيع قائمة الدول غير الصديقة

الخميس، 21-07-2022 02:59 م

ارتفاع عدد ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان إلى 282 قتيلا

62d9394d4c59b770885892e7


الوكيل الإخباري- ارتفاع عدد قتلى الأمطار الموسمية والفيضانات على مدى خمسة أسابيع إلى 282 قتيلا على الأقل في باكستان، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة الأحدث في البلاد.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في تقريرها إن المطر الغامر أدى إلى فيضان الأنهار وألحق أضرارا بالطرق السريعة والجسور ونحو 5600 منزل منذ 14 يونيو.

كما غمرت الأمطار العديد من المناطق في أنحاء باكستان، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور العادية.

كان أكثر القتلى من الـ282 ضحية الذين لقوا حتفهم في حوادث مرتبطة بالمطر من النساء والأطفال.

تم الإعلان عن معظم الخسائر والضحايا من مقاطعة بلوشستان الجنوبية الغربية. كما تسببت الأمطار في سقوط ضحايا ووقوع أضرار في شمال غرب أفغانستان المتاخم لأفغانستان وشرق إقليم البنجاب ومقاطعة السند الجنوبية.

وفي كل عام، تكافح العديد من المدن في باكستان مع الأمطار والفيضانات الموسمية السنوية، مما أثار انتقادات بشأن سوء التخطيط الحكومي. ويمتد الموسم من يوليو حتى سبتمبر.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
720221814921130946388

روسيا : توسيع قائمة الدول غير الصديقة

1

روسيا وأوكرانيا توقعان اتفاق تصدير الحبوب في إسطنبول

لبنان٢

للمرة الأولى .. توقف وزارة الإعلام اللبنانية عن العمل بسبب إضراب مفتوح

قطر

تسجيل أول إصابة بمرض جدري القرود في قطر

قصف

قتلى وجرحى في عدوان إسرائيلي على محيط دمشق

السعودية ٢

بيان سعودي حول دخول صحفي أمريكي "غير مسلم" إلى مكة المكرمة