ارتفاع عدد ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان إلى 282 قتيلا

الوكيل الإخباري- ارتفاع عدد قتلى الأمطار الموسمية والفيضانات على مدى خمسة أسابيع إلى 282 قتيلا على الأقل في باكستان، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة الأحدث في البلاد.



وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في تقريرها إن المطر الغامر أدى إلى فيضان الأنهار وألحق أضرارا بالطرق السريعة والجسور ونحو 5600 منزل منذ 14 يونيو.



كما غمرت الأمطار العديد من المناطق في أنحاء باكستان، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور العادية.



كان أكثر القتلى من الـ282 ضحية الذين لقوا حتفهم في حوادث مرتبطة بالمطر من النساء والأطفال.



تم الإعلان عن معظم الخسائر والضحايا من مقاطعة بلوشستان الجنوبية الغربية. كما تسببت الأمطار في سقوط ضحايا ووقوع أضرار في شمال غرب أفغانستان المتاخم لأفغانستان وشرق إقليم البنجاب ومقاطعة السند الجنوبية.



وفي كل عام، تكافح العديد من المدن في باكستان مع الأمطار والفيضانات الموسمية السنوية، مما أثار انتقادات بشأن سوء التخطيط الحكومي. ويمتد الموسم من يوليو حتى سبتمبر.

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روسيا اليوم