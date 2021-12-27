اصابتان بإطلاق نار بمدينة طرابلس في لبنان

الوكيل الإخباري-وقع إشكال فردي تطور إلى إطلاق نار بين عدد من الشبان، في منطقة القبة بمدينة طرابلس في لبنان، ما أدى إلى إصابة شخصين، بحسب موقع "لبنان 24".

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وأوضح موقع "لبنان 24" أن إشكالا فرديا وقع بين عدد من الشبان، في منطقة القبة - الريفا في طرابلس، على خلفية إشكال قديم تطور الى تضارب ثم إطلاق رصاص، ما أدى إلى إصابة شخصين بالرصاص، أحدهما متقاعد، حيث تم نقلهما الى المستشفى للعلاج.



وأضاف: "وقد فر مطلق النار الى جهة مجهولة، وتعمل القوى الامنية على ملاحقته".



روسيا اليوم