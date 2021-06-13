الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفيري إيران وفلسطين لدى سوريا

الوكيل الإخباري- تقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، أوراق اعتماد الإيراني مهدي سبحاني والفلسطيني سمير الرفاعي سفيرين لبلادهما في سوريا.
وذكرت مصادر سورية أن الأسد استقبل السفيرين كلا على حدة في "قصر الشعب" بدمشق وتبادل معهما الحديث، وتمنى لهما النجاح في مهامهما.
وكان المقداد تسلم نسخة من أوراق اعتماد الرفاعي في 8 من الشهر الجاري سفيرا لدولة فلسطين خلفا لمحمود الخالدي بعد وفاته في نيسان الماضي، وفي العاشر من الجاري تسلم المقداد نسخة من أوراق اعتماد سبحاني خلفا لجواد ترك أبادي.
وحضر المراسم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ووزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام.