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السبت، 20-05-2023 04:29 م

الإعلان عن سيطرة القوات الروسية الكاملة على أرتيوموفسك

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الوكيل الإخباري- أعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة الروسية يفغيني بريغوجين أن القوات الروسية فرضت اليوم السبت سيطرتها الكاملة على مدينة أرتيوموفسك (باخموت).

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وقال بريغوجين في تسجيل مصور من أرتيوموفسك: "بحلول ظهر اليوم 20 مايو، تمت السيطرة على الجزء الأخير من أرتوموفسك"، وذلك "بعد 224 يوما من القتال".

وأعرب بريغوجين عن شكره الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والجنرالين سيرغي سوروفيكين وميخائيل ميزينتسيف على الدعم الذي قدم لمقاتلي "فاغنر" خلال ملحمة أرتيوموفسك.

واليوم ، قال أحد مقاتلي "فاغنر" لوكالة "نوفوستي" إن الفصائل الهجومية وصلت إلى الطريق المؤدي إلى قرية أيفانوفسكويه التي تسيطر عليها قوات كييف في ضواحي أرتيوموفسك، والتي أصبحت "خط النهاية" في معارك المدينة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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