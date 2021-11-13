الإكوادور.. مقتل 51 سجينا جراء أعمال شغب

الوكيل الاخباري - لقي 51 سجينا مصرعهم، وأصيب 3 آخرون، السبت، في أعمال شغب وقعت بين العصابات بأحد سجون الإكوادور.



وبحسب أنباء تناقلتها وسائل إعلام ، فإن أعمال الشعب اندلعت، في سجن "ليتورال" بمدينة "غواياكيل" عاصمة مقاطعة "غاياس" الساحلية؛ بسبب الصراع على الزعامة داخل السجن بين أفراد العصابات.



وأشارت إلى مقتل 51 سجينا خلال أعمال الشغب، وإصابة 3 آخرين، بينما لا تزال أصوات الأعيرة النارية والانفجارات تُسمع من داخل السجن.

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