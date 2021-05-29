الحوثيون: السيطرة على مواقع في محور جيزان

الوكيل الإخباري- قالت جماعة "أنصار الله" الحوثية، إنها تمكنت من السيطرة على عشرات المواقع في محور جيزان، ومصرع وإصابة عدد من الجنود التابعين لقوات التحالف العربي.



وذكرت مصادر إعلامية سعودية " أن قوات تابعة للحوثيين دحرت "قوات الجيش السعودي ومرتزقة الجيش السوداني المتمركزة في محور جيزان، وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد".

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وقالت المصادر ان الإعلام الحربي سيعرض اليوم مشاهد تفصيلية للعملية العسكرية الواسعة التي نفذت في وقت سابق.



وأضافت أنه تم تنفيذ عملية واسعة شاركت فيها مختلف الوحدات العسكرية وأسفرت عن السيطرة على أكثر من 40 موقعاً بمحور جيزان.

المصدر- روسيا اليوم