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الأربعاء، 10-11-2021 12:36 م

الداخلية الكويتية توقف جميع أنواع التأشيرات للبنانيين

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الوكيل الإخباري-أوقفت الداخلية الكويتية إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية اللبنانية، حتى إشعار آخر، على خلفية الأزمة الأخيرة، وفق مصادر أمنية لصحيفة "القبس " الكويتية .

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ونقلت "القبس" عن المصادر قولها: "إن من لديهم إقامات داخل البلاد من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد"، كما لفتت المصادر إلى أن "القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء كانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول من خلال فيز العمل".


روسيا اليوم

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