الوكيل الإخباري- أفادت الدفاع الروسية بتدمير 4 مسيرات في جمهورية دونيتسك ومنطقة خيرسون وإحباط محاولات استطلاع وتخريب وتصفية أكثر من 490 جنديا أوكرانيا وسط تقدم القوات الروسية على كافة المحاور.د

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وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:



في محور كوبيانسك، تم تصفية 35 جنديا أوكرانيا، وإحباط ثلاث محاولات مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، في خاركوف ولوغانسك، وتدمير مدافع هاوتزر Akatsiya "أكاتسيا"، وتدمير محطات الرادار الأوكرانية للرؤية الشاملة واستهداف P-18 و 36 D6.

وفي محور كراسني ليمانسك، تصفية أكثر من 70 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Gvozdika.







روسيا اليوم



