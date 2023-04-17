الإثنين 17-04-2023
الوكيل الاخباري

عقل يتوقع ارتفاع اسعار البنزين نهاية الشهر الحالي بعد قرار أوبك+ بخفض الإنتاج

أوكرانيا: مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود مهددة بالتوقف

احتدام الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم

صدور بيانات أمريكية قوية ترفع من توقعات رفع الفائدة مجدداً

الدفاع الروسية تعلن تدمير 4 مسيرات أوكرانية

الضمان: تحويل رواتب المتقاعدين للبنوك يوم غدٍ الثلاثاء

اجتماع حكومي لحل مشكلة الطائرات الجاثمة في مطار الملكة علياء

فلسطين تعلن موعد تحري هلال شوال

الهند وروسيا تبحثان اتفاقا للتجارة الحرة

الأردن يهنئ سوريا بمناسبة عيد الاستقلال

الإثنين، 17-04-2023 03:40 م

الدفاع الروسية تعلن تدمير 4 مسيرات أوكرانية

643d34a04236046e436a58a7


الوكيل الإخباري- أفادت الدفاع الروسية بتدمير 4 مسيرات في جمهورية دونيتسك ومنطقة خيرسون وإحباط محاولات استطلاع وتخريب وتصفية أكثر من 490 جنديا أوكرانيا وسط تقدم القوات الروسية على كافة المحاور.د

اضافة اعلان


وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:


في محور كوبيانسك، تم تصفية 35 جنديا أوكرانيا، وإحباط ثلاث محاولات مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، في خاركوف ولوغانسك، وتدمير مدافع هاوتزر Akatsiya "أكاتسيا"، وتدمير محطات الرادار الأوكرانية للرؤية الشاملة واستهداف P-18 و 36 D6.

 

وفي محور كراسني ليمانسك، تصفية أكثر من 70  جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Gvozdika.


 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
643d3bcd4236046785647bc7

احتدام الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم

skynews-chinese-spy-balloon_6048047

وثائق البنتاغون تفضح أسرار بالونات الصين.. والثغرة الأمنية

643d37bd423604636b4d2bae

تحذيرات من خطر جديد على مصر بسبب سد النهضة

eq

العثور على "بارود" في منزل ملقي العبوة على رئيس وزراء اليابان

_120357969_gettyimages-1234970909

الخارجية الكازاخستانية تعتمد دبلوماسيين من طالبان

643d27574236046466798885

السودان.. قوات الدعم السريع تصدر بيانا بشأن الأسرى

أخبار متعلقة
image - 2023-03-28T091351.793

كييف تعلن وصول أولى دبّابات تشالنجر إلى أوكرانيا

_126671545_gettyimages-1243099873

الدفاع الروسية: تصفية أكثر من 600 من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة خلال يوم

64214d994c59b70bf46586a5

إستونيا: أوكرانيا تحتاج إلى سنوات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

6207d02a4c59b7366e708b74

الدفاع الأوكرانية تطالب بعدم نشر معلومات حول الهجوم المضاد ضد روسيا

تنزيل

بوتين: الغرب هو المحرض الأساسي للصراع في أوكرانيا

6420317d4c59b7117c6fed4e

الدفاع الروسية: تدمير مروحية و14 مسيرة ومقتل أكثر من 400 جندي أوكراني خلال يوم