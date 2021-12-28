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الثلاثاء، 28-12-2021 11:40 م

"الدفاع الروسية" تكشف تفاصيل أسباب عدم تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان الاحتلال

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الوكيل الاخباري - كشفت وزارة الدفاع الروسية تفاصيل هجوم الاحتلال الإسرائيلي الأخير على سوريا، مبينة أن القوات السورية لم تتصدى للمقاتلتين الإسرائيليتين بسبب هبوط طائرة روسية في مطار حميميم وقت العملية.اضافة اعلان


وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، أوليغ جورافليوف، في بيان صدر عنه مساء الثلاثاء: "في يوم 28 ديسمبر من الساعة 04:21 إلى الساعة 04:26 شنت مقاتلتان تكتيكيتان للقوات الجوية الإسرائيلية من طراز F-16 من جهة البحر الأبيض المتوسط ودون عبور الحدود ضربة بـ4 صواريخ موجهة إلى منشآت في منطقة ميناء اللاذقية".


وأضاف جورافليوف: "أسفرت الضربة الإسرائيلية عن إلحاق أضرار مادية غير ملموسة بالبنية التحتية في الميناء".


وأوضح نائب مدير مركز المصالحة أن "قوات الدفاع الجوي السورية لم تدخل قتالا جويا لأنه تواجدت وقت الضربة في منطقة نيران منظومات الدفاع الجوي طائرة تابعة لقوات النقل العسكري للقوات الجوية الفضائية الروسية خلال عملية الهبوط في مطار حميميم".


وشدد المسؤول العسكري الروسي على أن هجوم الاحتلال لم يؤد إلى خسائر في صفوف القوات السورية.


وسبق أن أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية نقلا عن مصدر عسكري أن الطيران الإسرائيلي نفذ فجر الثلاثاء "عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية، مستهدفا ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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