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السبت، 13-02-2021 04:24 م

تطور آخر في قطاع الطيران

الصومال يسجل أول طائرتين منذ 30 عاما

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من المصدر


الوكيل الإخباري - سجل الصومال للمرة الأولى منذ أكثر من 3 عقود طائرتين مدنيتين، وهو ما يمثل علامة بارزة أخرى في جهود البلاد للسيطرة الكاملة على صناعة الطيران وتنظيمها.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الصومالية أمس الجمعة، إصدار شهادات تسجيل الطائرات.

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ويعتبر تسجيل هذه الطائرات ، تطورا آخر في قطاع الطيران، ويأتي بعد حوالي 3 سنوات من استعادة الصومال رسميا إدارة مجاله الجوي من الأمم المتحدة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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