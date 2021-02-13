الصومال يسجل أول طائرتين منذ 30 عاما

الوكيل الإخباري - سجل الصومال للمرة الأولى منذ أكثر من 3 عقود طائرتين مدنيتين، وهو ما يمثل علامة بارزة أخرى في جهود البلاد للسيطرة الكاملة على صناعة الطيران وتنظيمها.



وأعلنت هيئة الطيران المدني الصومالية أمس الجمعة، إصدار شهادات تسجيل الطائرات.

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ويعتبر تسجيل هذه الطائرات ، تطورا آخر في قطاع الطيران، ويأتي بعد حوالي 3 سنوات من استعادة الصومال رسميا إدارة مجاله الجوي من الأمم المتحدة.



المصدر : روسيا اليوم

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