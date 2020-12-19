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السبت، 19-12-2020 02:10 م

بشأن تأشيرات الدخول بين البلدين

العراق وتركيا يعودان إلى اتفاق 2009

عراق
علما العراق وتركيا


الوكيل الإخباري - أعلن السفير العراقي في تركيا، حسن الجنابي، اليوم السبت، أن بغداد وأنقرة عادتا إلى اتفاق عام 2009 بشأن تأشيرات الدخول بين البلدين.

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وقال في تصريح صحفي، إن "من أهم مخرجات الاجتماعات مع الجانب التركي، هو قرار العودة الى اتفاق العام 2009  القاضي بالحصول على تأشيرات الدخول في المطارات أو نقاط العبور الحدودية".

 

وأشار السفير العراقي إلى أن "هذا التطور يأتي بفضل الدعم السياسي اللامحدود الذي قدمته تركيا لحكومة الكاظمي".


وأضاف: "سيتم فتح أبواب البلدين مجددا أمام حركة المواطنين وإزالة الاختناقات والمصاعب التي حصلت مؤخرا وتسببت في عرقلة انسيابية الحركة".

 

وفي أكتوبر الماضي أعلنت تركيا، موافقتها على منح تأشيرات الدخول للعراقيين، من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.


وفي يوليو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، تعليق العمل بمذكرة التفاهم مع تركيا حول سمة الدخول.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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