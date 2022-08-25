الفلبين: مصرع 3 أشخاص بسبب عاصفة استوائية

الوكيل الاخباري - لقي ثلاثة أشخاص في الفلبين مصرعهم بسبب العاصفة الاستوائية (ما-أون)، والتي تتجه العاصفة حاليا نحو جنوب شرقي الصين.

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ونقلت وكالة (رويترز) عن وكالة إدارة الكوارث الفلبينية اليوم الخميس، تأكيدها مقتل شخصين في مقاطعتي كالينجا وكاجايان الجبليتين، والتحقق من غرق شخص في مقاطعة كامارينيس سور الشرقية، فيما أصيب أربعة أشخاص بجروح جراء العاصفة.



وكانت العاصفة الاستوائية (ما-أون) وصلت إلى اليابسة شمال شرقي الفلبين الثلاثاء الماضي، وبلغت سرعتها 110 كيلومترات في الساعة، ما تسبب بهطول أمطار غزيرة وحدوث انهيارات أرضية.

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