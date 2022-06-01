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الأربعاء، 01-06-2022 09:31 ص

الكشف عن سبب تأجيل زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا

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الوكيل الاخباري- كشفت الرئاسة التركية، أمس الثلاثاء، عن سبب تأجيل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، موعد زيارته إلى تركيا.

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وفي تصريحات صحفية، أوضح المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن "العمل جار لتحديد موعد الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا".

وأشار قالن إلى أنه "كان من المقرر أن يزور ولي العهد السعودي تركيا في 25 مايو الماضي، لكن تم تأجيل الزيارة بسبب مرض والده، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز".

وأكمل: "نتوقع أن تتم هذه الزيارة في الأيام المقبلة خلال يونيو، وزملاؤنا المعنيون يعملون بشأن تحديد الموعد".

تجدر الإشارة إلى أنه في أبريل الماضي، أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زيارة رسمية إلى السعودية استغرقت يومين، التقى خلالها الملك السعودي وولي عهده.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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